ФОТО Таинственный гость в объективе камеры: ученые не могут распознать животное на снимке

В юго-западной части Флориды животное, попавшее в объектив фотоловушки, по словам природоведов, довольно трудно идентифицировать. Они обратились к пользователям социальных сетей с просьбой помочь определить, что это за животное.

На фотографии видно существо с темным мехом, длинным хвостом и блестящими глазами. Фото вызвало много обсуждений в комментариях, но в итоге большинство предположили, что, скорее всего, это все же кошка.

Ученые объяснили, что сами подозревают, что на снимке может быть заблудившаяся в лесу домашняя кошка. Однако они считают маловероятным, что кошка сможет выжить в дикой природе в одиночку. Также ученые не исключают, что это может быть пума или рыжая рысь.