ВИДЕО Странное высказывание участника интеллектуального шоу заставило зрителей чесать затылки

Полюбившаяся эстонцам телевикторина Kuldvillak недавно подарила зрителям не просто интеллектуальное соревнование - этот выпуск запомнился неожиданным моментом, который стремительно набрал популярность в соцсетях.
Все началось, когда ведущая Ээва Эссе-Сыырумаа беседовала с одним из участников и спрашивала о его увлечениях. Участник рассказал о своем необычном зимнем хобби, описание которого заставило ведущую на мгновение потерять дар речи.
«Это такая своеобразная игра, - совершенно серьезно пояснил он. - Зимой, как мы знаем, владельцы выгуливают своих собак. Собаки писают, и на снегу остаются желтые следы. Тогда становится интересно играть в такую игру: постараться заметить следы раньше, чем это сделает другой человек. Или если становится скучно и больше не о чем поговорить, то такая игра может здорово развеселить».
Фрагмент этого момента быстро разлетелся в соцсети TikTok. Многие признавались, что даже представить себе не могли такое «хобби».
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«Серьезно?!» - удивлялись многие, не веря своим ушам.
Кто знает, может, эта «игра» со временем станет новым национальным видом спорта в Эстонии. Поживем - увидим.