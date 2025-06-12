ВИДЕО Странное высказывание участника интеллектуального шоу заставило зрителей чесать затылки

Все началось, когда ведущая Ээва Эссе-Сыырумаа беседовала с одним из участников и спрашивала о его увлечениях. Участник рассказал о своем необычном зимнем хобби, описание которого заставило ведущую на мгновение потерять дар речи.

«Это такая своеобразная игра, - совершенно серьезно пояснил он. - Зимой, как мы знаем, владельцы выгуливают своих собак. Собаки писают, и на снегу остаются желтые следы. Тогда становится интересно играть в такую игру: постараться заметить следы раньше, чем это сделает другой человек. Или если становится скучно и больше не о чем поговорить, то такая игра может здорово развеселить».