Здесь и собака зарыта, и могила забыта: на кладбище домашних животных открывается печальная картина

Наверняка те, кто ездит из Кадрина в Раквере, замечали указатель «Кладбище домашних животных». Автор этих строк тоже годами проезжал мимо и привык, что табличка всегда месте. Теперь же указатель исчез. Значит ли это, что и самого кладбища больше нет?
Чтобы разобраться в ситуации, мы вместе с фотографом отправляемся на кладбище домашних животных. Сначала даже не знаем, куда идти. К счастью, замечаем двух пожилых дам, которые любезно указывают нам путь к последнему пристанищу домашних животных. «Двигайтесь отсюда - и прямо в лес», - советуют они.