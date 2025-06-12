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Чт, 12.06.2025
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Здесь и собака зарыта, и могила забыта: на кладбище домашних животных открывается печальная картина

Проезжая мимо, из-за высокой травы можно сразу и не понять, что здесь находится кладбище домашних животных.

Наверняка те, кто ездит из Кадрина в Раквере, замечали указатель «Кладбище домашних животных». Автор этих строк тоже годами проезжал мимо и привык, что табличка всегда месте. Теперь же указатель исчез. Значит ли это, что и самого кладбища больше нет?

Чтобы разобраться в ситуации, мы вместе с фотографом отправляемся на кладбище домашних животных. Сначала даже не знаем, куда идти. К счастью, замечаем двух пожилых дам, которые любезно указывают нам путь к последнему пристанищу домашних животных. «Двигайтесь отсюда - и прямо в лес», - советуют они.

Дорога действительно ведет к опушке, где виднеется огороженная территория, похожая на кладбище. На первый взгляд участок, заросший травой, не выдает своего назначения, но при ближайшем рассмотрении заметны небольшие надгробия - признак того, что это все-таки кладбище.

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