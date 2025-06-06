ВИДЕО Неожиданная встреча: житель Таллинна столкнулся с хищником

Утром 6 июня в Пельгулинне на бульваре Кольде в Таллинне заметили рысь. Около 10 часов утра животное прогуливалось по жилому кварталу и вызывало удивление местных жителей.
Сандер Раямяэ, который увидел рысь, рассказал Эстонскому обществу охотников, что заметил ее, когда она с грохотом спустилась с козырька подъезда.
Раямяэ также сказал, что в районе Кольде-пуйэстеэ ранее замечали и других диких животных, среди которых были зайцы и косули.
Ему удалось снять рысь на видео. На кадрах запечатлено, как рысь бесцельно перемещается по дворам, случайно сбивает велосипед и затем исчезает между домами.
Пока неизвестно, как дикий зверь оказался в городе. Если заметите растерянную рысь, сообщите об этом по государственному информационному телефону 1247.