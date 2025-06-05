ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Экстремальные условия: вышедшая из берегов река загнала коров в ловушку

В уезде Валгамаа, недалеко от границы с Латвией, на берегу реки Мустйыги, мясной скот местной фермы пришлось эвакуировать с прибрежной территории в более безопасное место, так как вышедшая из берегов река начала загонять животных в ловушку.
В окрестностях Харгла река Мустйыги нередко привлекала внимание весенними паводками. Однако в этом году уровень воды рекордно поднялся в начале июня - во вторник он достиг трех метров. Согласно данным Департамента окружающей среды, средний уровень воды в июне за все годы наблюдений составляет всего 87 сантиметров. До сих пор самым высоким показателем в этом году были 2,79 метра в январе.