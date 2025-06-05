ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Экстремальные условия: вышедшая из берегов река загнала коров в ловушку

В окрестностях Харгла река Мустйыги нередко привлекала внимание весенними паводками. Однако в этом году уровень воды рекордно поднялся в начале июня - во вторник он достиг трех метров. Согласно данным Департамента окружающей среды, средний уровень воды в июне за все годы наблюдений составляет всего 87 сантиметров. До сих пор самым высоким показателем в этом году были 2,79 метра в январе.

Основатель и совладелец фирмы Koivakonnu OÜ Калев Раудсепп отметил, что изменение уровня воды - это фактор, который постоянно приходится учитывать в этом регионе. «Во время пастбищного сезона река ведет себя очень непредсказуемо. Мустйыги - крупнейший приток реки Гауя, которая начинается в Латвии, почти под Ригой. У нас может стоять сухая погода, мы спокойно косим сено - и вдруг уровень воды начинает стремительно расти. Так было и сейчас: у нас прошел небольшой дождь, вода уже начала спадать. А потом, в абсолютно сухой день, она снова резко поднялась. Оказалось, что в Латвии в это время прошли сильные ливни», - рассказал Раудсепп.