Видео Редкое зрелище в Эстонии: камера зафиксировала более сорока кабанят

В середине мая в волости Пыхья-Сакала фотоловушка, установленная природонаблюдателем Энно Варблане, зафиксировала стаю кабанов с более чем сорока поросятами.
Видео, смонтированное из трех двадцатисекундных фрагментов, создает впечатление, что нескончаемая вереница малышей продолжается бесконечно.
Как рассказал в эфире ETV охотник и природовед Пеэтер Хуссар, на записи можно увидеть семь взрослых свиноматок, а сами поросята, по его оценке, примерно месячного возраста. Взрослых самцов среди животных не заметили.
По словам Хуссара, столь многочисленная группа кабанов, вероятнее всего, собралась вместе ради безопасности: в этом районе нередко встречаются волки.