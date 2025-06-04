Редкость даже для Австралии: в финском зоопарке родился необычный детеныш кенгуру

В зоопарке домашних животных Arkadia в Симо, Финляндия, родился чрезвычайно редкий кенгуру-альбинос, пишет yle.
Размножение кенгуру на севере само по себе большая редкость, а рождение белого детеныша - еще уникальнее, сообщило финское телерадиовещание yle.
Альбиносы среди кенгуру встречаются редко даже в Австралии - по словам ученого Марка Элдриджа, только один из 50 - 100 тысяч.
Владелец зоопарка Пяйви Руотсалайнен рассказала, что малыш уже покидает мамин мешок, выглядит крепким и активным, не нуждается в особом уходе. В отличие от Австралии у него нет риска стать добычей хищников, а от солнца защищают укрытия.
Белый окрас у кенгуру бывает из-за альбинизма - когда гены не позволяют вырабатывать пигмент, или из-за мутации, при которой шерсть белая, но глаза и нос пигментированы. Альбинизм проявляется только если оба родителя несут соответствующий рецессивный ген.