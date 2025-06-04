Редкость даже для Австралии: в финском зоопарке родился необычный детеныш кенгуру

Размножение кенгуру на севере само по себе большая редкость, а рождение белого детеныша - еще уникальнее, сообщило финское телерадиовещание yle.

Альбиносы среди кенгуру встречаются редко даже в Австралии - по словам ученого Марка Элдриджа, только один из 50 - 100 тысяч.

Владелец зоопарка Пяйви Руотсалайнен рассказала, что малыш уже покидает мамин мешок, выглядит крепким и активным, не нуждается в особом уходе. В отличие от Австралии у него нет риска стать добычей хищников, а от солнца защищают укрытия.