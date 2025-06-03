Видео Первая встреча белых медведей в Таллиннском зоопарке: смотрите, как они отреагировали

В зоопарке живут четыре самки белого медведя: двойняшки Инук и Имак, а также двойняшки Скади и Кая. До сих пор обе пары обитали в отдельных вольерах, однако сегодня Инук впервые встретилась с младшими сестрами в их вольере.

Главный ветеринар Таллиннского зоопарка Александр Семенов рассказал, что белые медведицы уже какое-то время знакомились друг с другом через решетку в помещении, но теперь их впервые выпустили вместе в одно пространство.

На видео запечатлено, как белые медведицы довольно громко рычат друг на друга и бегают друг за другом.