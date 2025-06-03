ГАЛЕРЕЯ Сеть приютов в рамках специальной кампании чипировала более сотни кошек

«Наша ежедневная работа с бездомными животными показывает, что самая большая проблема в защите животных в Эстонии - это кошки. Речь идет о десятках тысяч бездомных кошек, чьих хозяев невозможно идентифицировать. Вот почему мы решили принять меры и предложить владельцам кошек возможность безопасно и бесплатно чипировать своих животных. Мы выбрали Сааремаа в качестве региона для кампании, поскольку именно там процент чипированных кошек один из самых низких в Эстонии. К счастью, нам удалось немного увеличить этот процент», - пояснила Анни Анете Мыйзамаа, руководитель кампании и менеджер по коммуникациям Varjupaikade MTÜ.

За два дня команда волонтеров чипировала 111 кошек по всему Сааремаа. Хотя кампания была в основном нацелена на кошек, волонтеры также столкнулись с семью нечипированными собаками, которые также прошли эту важную процедуру.

«Интерес к кампании оказался выше, чем мы могли ожидать. Это показывает, что многие владельцы кошек на самом деле ответственны и заботливы, но по разным причинам у них не было возможности пойти в клинику, чтобы чипировать своих кошек - основной причиной была сложность транспортировки, так как она вызывает у кошек сильный стресс», - добавила Мыйзамаа.

В 2024 году в приют Varjupaikade MTÜ на Сааремаа поступило 180 кошек, из которых только три были чипированы. Чем выше процент кошек, чипированных в конкретном районе, тем больше кошек возвращается из приютов домой, и все это важно с точки зрения благополучия животных, загруженности приютов и расходов местного самоуправления.