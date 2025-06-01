Видео Аллигатора без хвоста приняли за собаку

Эшлин Бартоломью первой заметила необычного «пешехода», когда возвращалась домой с детьми после тренировки по бейсболу. «Я не сразу поняла, кто это: большой пес или какое-то другое животное», - рассказала она. Ей удалось остановиться и снять на видео спокойно переходящего дорогу аллигатора, который, казалось, не обращал внимания ни на машины, ни на людей.