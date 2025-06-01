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Фото У кошки, доставленной в приют, обнаружили шесть лап

Перевод: София Солдатенко
Фото статьи

В Канаде в ветеринарную клинику привезли кошку, которая поразила даже опытных ветеринаров: у милого пушистого создания оказалось шесть полностью сформированных лап.

В ветеринарную клинику при приюте была доставлена молодая бездомная кошка, у которой оказалось целых две лишние конечности. Кошечку назвали Битси. Ее три лапы были нефункциональными, что вызывало дискомфорт и ограничивало подвижность. Из-за этого ей даже было трудно дотянуться до миски с едой, и ветеринары приняли решение удалить лишние лапы.

Несмотря на необычную внешность, Битси при поступлении в спасательный центр была ласковой и дружелюбной, что указывает на то, что раньше о ней заботились. Животному удалили три лапы и металлический штырь из таза. Операция длилась два часа и прошла успешно.

После операции кошка чувствовала себя хорошо, быстро пошла на поправку и могла спокойно лежать и передвигаться. По словам сотрудников ветклиники, до вмешательства ей было даже трудно спать без боли: чтобы лечь, ей приходилось широко расставлять лапы, как пауку.

Хорошая новость - милая кошка нашла себе новый, любящий дом: ее приютила руководительница клиники. Она сказала, что Битси - очень игривая и жизнерадостная кошка, которая взбирается на мебель, бегает по дому и с удовольствием валяется на диване.

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