Фото У кошки, доставленной в приют, обнаружили шесть лап

В Канаде в ветеринарную клинику привезли кошку, которая поразила даже опытных ветеринаров: у милого пушистого создания оказалось шесть полностью сформированных лап.
В ветеринарную клинику при приюте была доставлена молодая бездомная кошка, у которой оказалось целых две лишние конечности. Кошечку назвали Битси. Ее три лапы были нефункциональными, что вызывало дискомфорт и ограничивало подвижность. Из-за этого ей даже было трудно дотянуться до миски с едой, и ветеринары приняли решение удалить лишние лапы.
Cat is born with six LEGS after absorbing her twin in utero - Daily Mail https://t.co/xCuDv9ozKF via @GoogleNews— HEM News Agency (@halfeatenmind) May 28, 2025
Несмотря на необычную внешность, Битси при поступлении в спасательный центр была ласковой и дружелюбной, что указывает на то, что раньше о ней заботились. Животному удалили три лапы и металлический штырь из таза. Операция длилась два часа и прошла успешно.
После операции кошка чувствовала себя хорошо, быстро пошла на поправку и могла спокойно лежать и передвигаться. По словам сотрудников ветклиники, до вмешательства ей было даже трудно спать без боли: чтобы лечь, ей приходилось широко расставлять лапы, как пауку.
Хорошая новость - милая кошка нашла себе новый, любящий дом: ее приютила руководительница клиники. Она сказала, что Битси - очень игривая и жизнерадостная кошка, которая взбирается на мебель, бегает по дому и с удовольствием валяется на диване.