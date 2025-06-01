Фото У кошки, доставленной в приют, обнаружили шесть лап

В ветеринарную клинику при приюте была доставлена молодая бездомная кошка, у которой оказалось целых две лишние конечности. Кошечку назвали Битси. Ее три лапы были нефункциональными, что вызывало дискомфорт и ограничивало подвижность. Из-за этого ей даже было трудно дотянуться до миски с едой, и ветеринары приняли решение удалить лишние лапы.

Cat is born with six LEGS after absorbing her twin in utero - Daily Mail https://t.co/xCuDv9ozKF via @GoogleNews — HEM News Agency (@halfeatenmind) May 28, 2025

Несмотря на необычную внешность, Битси при поступлении в спасательный центр была ласковой и дружелюбной, что указывает на то, что раньше о ней заботились. Животному удалили три лапы и металлический штырь из таза. Операция длилась два часа и прошла успешно.

После операции кошка чувствовала себя хорошо, быстро пошла на поправку и могла спокойно лежать и передвигаться. По словам сотрудников ветклиники, до вмешательства ей было даже трудно спать без боли: чтобы лечь, ей приходилось широко расставлять лапы, как пауку.