РЕДКОЕ ЗРЕЛИЩЕ Лесная камера запечатлела одновременно восемь медведей

По словам охотника, судя по видеозаписи, это молодые медведи в возрасте двух-трех лет. «В прошлом году мы видели двух медведиц с четырьмя медвежатами, возможно, это те самые медвежата прошлого или позапрошлого года», - рассказал Адлер Союзу охотников Эстонии.