РЕДКОЕ ЗРЕЛИЩЕ Лесная камера запечатлела одновременно восемь медведей

Лесная камера охотника из Йырвамаа Калле Адлера зафиксировала редкий момент - на видео попали сразу шесть бурых медведей. Спустя несколько часов выяснилось, что медведей было даже больше: в объектив камеры одновременно попали целых восемь косолапых.
По словам охотника, судя по видеозаписи, это молодые медведи в возрасте двух-трех лет. «В прошлом году мы видели двух медведиц с четырьмя медвежатами, возможно, это те самые медвежата прошлого или позапрошлого года», - рассказал Адлер Союзу охотников Эстонии.
Всего лишь через несколько часов охотничье общество получило еще одно видео: в тот же день в охотничьем угодье Коэру побывали восемь медведей одновременно.
Что делать при встрече с медведем
- Ни в коем случае не преследуйте животное, не приближайтесь к медвежатам и не пытайтесь установить контакт. Медвежата, как и все детеныши, кажутся милыми и беззащитными, но поблизости, как правило, находится их мать.
- Говорите громко и спокойно, но не кричите.
- Избегайте прямого и пристального взгляда, но следите за передвижениями животного.
- Не проявляйте агрессии и не делайте резких движений. Сохраняйте спокойствие. Если у вас есть оружие - не стреляйте в приближающегося медведя. Раненый медведь опаснее здорового.
- Отступайте спиной вперед по тому же пути, не поворачиваясь к медведю спиной.
- Не бегите и не залезайте на дерево в поле зрения медведицы и ее детенышей - она может воспринять это как угрозу.
- В случае нападения притворитесь мертвым - лягте на живот и закройте голову и шею руками. Медведь, не видя в вас угрозы, обычно уходит.