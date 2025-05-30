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Пт, 30.05.2025
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РЕДКОЕ ЗРЕЛИЩЕ Лесная камера запечатлела одновременно восемь медведей

Перевод: Сергей Светлов
Бурый медведь. Иллюстративное фото.

Лесная камера охотника из Йырвамаа Калле Адлера зафиксировала редкий момент - на видео попали сразу шесть бурых медведей. Спустя несколько часов выяснилось, что медведей было даже больше: в объектив камеры одновременно попали целых восемь косолапых.

По словам охотника, судя по видеозаписи, это молодые медведи в возрасте двух-трех лет. «В прошлом году мы видели двух медведиц с четырьмя медвежатами, возможно, это те самые медвежата прошлого или позапрошлого года», - рассказал Адлер Союзу охотников Эстонии.

Всего лишь через несколько часов охотничье общество получило еще одно видео: в тот же день в охотничьем угодье Коэру побывали восемь медведей одновременно.

Что делать при встрече с медведем

  • Ни в коем случае не преследуйте животное, не приближайтесь к медвежатам и не пытайтесь установить контакт. Медвежата, как и все детеныши, кажутся милыми и беззащитными, но поблизости, как правило, находится их мать.
  • Говорите громко и спокойно, но не кричите.
  • Избегайте прямого и пристального взгляда, но следите за передвижениями животного.
  • Не проявляйте агрессии и не делайте резких движений. Сохраняйте спокойствие. Если у вас есть оружие - не стреляйте в приближающегося медведя. Раненый медведь опаснее здорового.
  • Отступайте спиной вперед по тому же пути, не поворачиваясь к медведю спиной.
  • Не бегите и не залезайте на дерево в поле зрения медведицы и ее детенышей - она может воспринять это как угрозу.
  • В случае нападения притворитесь мертвым - лягте на живот и закройте голову и шею руками. Медведь, не видя в вас угрозы, обычно уходит.
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