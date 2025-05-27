Skip to footer
Вт, 27.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Барбос
Cообщи

Два года домашнего уюта – и снова в клетку: кота Кусти вернули в приют

Фото статьи

Сотрудники приюта Pesaleidja обеспокоены тем, что в последнее время люди все чаще возвращают взятых у них животных. Один из таких несчастных - кот по имени Кусти, который сейчас борется с серьезными проблемами со здоровьем.

Кот Кусти впервые попал в приют Pesaleidja 25 мая 2023 года из волости Ляэне-Харью. Сотрудники приюта были рады, когда ему удалось найти новый дом. Однако 15 мая этого года кота неожиданно вернули обратно, что стало для приюта большим потрясением.

По словам работников Pesaleidja, из-за сильного стресса у Кусти ухудшились результаты анализов крови, и теперь ему требуется дорогостоящее лечение зубов. «Для домашнего кота возвращение в приют - это серьезный стресс», - говорит руководитель организации Келли Самберк. На необходимые процедуры для Кусти нужно собрать 443,59 евро.

Пожертвовать можно по ссылке.

Также разовое пожертвование можно сделать, позвонив на номер благотворительного телефона MTÜ Pesaleidja.

900 0950 - стоимость звонка 50 евро

900 9025 - стоимость звонка 25 евро

900 0915 - стоимость звонка 15 евро

900 0905 - стоимость звонка 5 евро

Важно! Пожалуйста, дослушайте приветственное сообщение до конца - в противном случае пожертвование не будет зафиксировано!

Комментарии

Ключевые слова

Наверх