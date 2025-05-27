Два года домашнего уюта – и снова в клетку: кота Кусти вернули в приют

Сотрудники приюта Pesaleidja обеспокоены тем, что в последнее время люди все чаще возвращают взятых у них животных. Один из таких несчастных - кот по имени Кусти, который сейчас борется с серьезными проблемами со здоровьем.
Кот Кусти впервые попал в приют Pesaleidja 25 мая 2023 года из волости Ляэне-Харью. Сотрудники приюта были рады, когда ему удалось найти новый дом. Однако 15 мая этого года кота неожиданно вернули обратно, что стало для приюта большим потрясением.
По словам работников Pesaleidja, из-за сильного стресса у Кусти ухудшились результаты анализов крови, и теперь ему требуется дорогостоящее лечение зубов. «Для домашнего кота возвращение в приют - это серьезный стресс», - говорит руководитель организации Келли Самберк. На необходимые процедуры для Кусти нужно собрать 443,59 евро.
Также разовое пожертвование можно сделать, позвонив на номер благотворительного телефона MTÜ Pesaleidja.
900 0950 - стоимость звонка 50 евро
900 9025 - стоимость звонка 25 евро
900 0915 - стоимость звонка 15 евро
900 0905 - стоимость звонка 5 евро
Важно! Пожалуйста, дослушайте приветственное сообщение до конца - в противном случае пожертвование не будет зафиксировано!