ФОТО У дороги найдена собака в ужасном состоянии

По словам представительницы НКО Cats Help Эвелин Таалер, у дороги в волости Рае собака попалась на глаза одному из добровольцев организации, который сразу же стал искать помощь.

Пуделя отвезли в клинику Rannamõisa PetCity, где выяснилось, что у него нет микрочипа и его состояние ужасно: худой, как скелет, кости выступают со всех сторон, шерсть спутанная и сбитая в колтуны, на шерсти засохшие экскременты, глаза настолько воспалены, что, скорее всего, он почти ничего не видит. Кроме того, на животе большая опухоль в области мошонки, а зубы покрыты толстым слоем зубного камня.

Хотя собака пожилая, по словам Таалер, проведенные обследования показали, что она не умирает. Сейчас пудель под капельницей, и опухоль можно прооперировать. Все лечение, по словам Таалер, обойдется примерно в 2000 евро, которые надеются собрать с помощью неравнодушных людей.

«Это невероятно большая сумма, и мы очень просим помощи добрых людей, чтобы собрать эту сумму и спасти жизнь псу. Он уже пожилой, но нет никаких причин преждевременно прекращать его жизнь, поскольку при правильном уходе он может прожить еще несколько лет».

Сумма, необходимая на спасение жизни собаки, состоит из следующих расходов:

Около 700-800 евро - сутки в скорой помощи ветеринарной клиники, включая все обследования, анализы крови, рентгены, стационар и прочее.

Около 50 евро - груминг, так как комки сваляной шерсти нужно хотя бы частично убрать.

Около 300 евро - рекомендовано посетить известного офтальмолога, доктора Анжелу Лехтла.

Около 500 евро - операция по удалению опухоли яичка и анализы в немецкой лаборатории для определения типа опухоли.

Около 300-400 евро - в будущем, если с остальным все будет в порядке, тщательный осмотр зубов и удаление зубного камня.

По словам Таалер, это очень дружелюбная и спокойная собака, которая нуждается во временном или постоянном доме.

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