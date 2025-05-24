Skip to footer
Сб, 24.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Барбос
Cообщи

Эстонская ассоциация дикой природы ищет временные семьи для ежей

Еж. Фото иллюстративное.

Эстонская ассоциация дикой природы ждет новых волонтеров, готовых взять на временное попечение ежей, пишет Rus.ERR.

На странице ассоциации в соцсети Facebook жителей Эстонии приглашают стать временной семьей для ежей.

«Наша способность к быстрому реагированию зависит от того, есть ли в данный момент доступные волонтеры. И таких людей нам нужно как можно больше, потому что ни одно нуждающееся в помощи животное не должно быть брошено на произвол судьбы по причине нехватки ресурсов», - говорится на странице ассоциации в Facebook.

Став волонтером, человек проходит необходимый инструктаж, однако в ассоциации отмечают, что опыт работы с дикими животными необязателен - волонтеры помогут во всем разобраться.

Заполнить анкету можно здесь

Подробнее читайте на портале Rus.ERR.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх