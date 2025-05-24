Эстонская ассоциация дикой природы ищет временные семьи для ежей

Эстонская ассоциация дикой природы ждет новых волонтеров, готовых взять на временное попечение ежей, пишет Rus.ERR.
На странице ассоциации в соцсети Facebook жителей Эстонии приглашают стать временной семьей для ежей.
«Наша способность к быстрому реагированию зависит от того, есть ли в данный момент доступные волонтеры. И таких людей нам нужно как можно больше, потому что ни одно нуждающееся в помощи животное не должно быть брошено на произвол судьбы по причине нехватки ресурсов», - говорится на странице ассоциации в Facebook.
Став волонтером, человек проходит необходимый инструктаж, однако в ассоциации отмечают, что опыт работы с дикими животными необязателен - волонтеры помогут во всем разобраться.
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