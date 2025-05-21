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Печальный рекорд: кошка уже девять лет ждет новый дом в приюте

Лис-Лотте.
Лис-Лотте. Фото: Pesaleidja

Одиннадцатилетняя кошка по имени Лис-Лотте живет в приюте Pesaleidja с мая 2016 года и все это время мечтает о своем доме.

Волонтеры рассказывают, что она человеколюбива, обожает ласку, немного застенчива, но очень искренне проявляет свои чувства. Когда Лис-Лотте становится скучно, она начинает весело мяукать и таким образом зовет людей поиграть или пообщаться с ней.

По характеру Лис-Лотте одиночка: с другими кошками она не слишком ладит и предпочла бы быть единственной любимицей в семье. Новым людям кошка может поначалу не доверять, но быстро привязывается, охотно просит ласку и отвечает за это ритмичным мурлыканьем.

Особенность Лис-Лотте - закрученное веко, из-за которого раньше ей даже делали операцию. Сейчас это ей не мешает, только иногда глаз начинает слезиться.

Если вы хотите подарить этой кошке дом, узнать больше можно по ссылке.

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