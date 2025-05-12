Опрос недели Жители Эстонии о диких животных в городе: «Не надо вмешиваться в их жизнь»

С начала мая дикие животные начинают не только активно передвигаться по дорогам, но и забредают в город. На шоссе могут выскакивать молодые лоси. Среди многоэтажек разгуливают медведи и косули. Зайцев уже воспринимают чуть ли не как домашних животных. Как жители Эстонии относятся к появлению в городе лесных обитателей? Чем это может грозить и как обезопасить и себя, и свой автомобиль, и зверей?
На прошлой неделе полицейский патруль заметил вблизи кладбища Рахумяэ в Таллинне медведя. Центр тревоги получил сообщение от человека, который видел животное, бегущее по Эхитаяте-теэ, Юлиыпиласте-теэ и в районе леса Вана-Мустамяэ в направлении Ныммеской лыжной базы. К счастью, никаких происшествий ни с лесным гостем, ни со встретившими его горожанами не произошло.
Дикие животные появляются не только в городских лесопарках, но и в центре. Так, в микрорайоне Уус-Мааильм была замечена косуля.
В результате столкновений с животными ежегодно получают травмы от 20 до 30 человек. Это число остается примерно на одном уровне из года в год, несмотря на общее снижение количества зарегистрированных ДТП с участием диких животных. Это отчасти объясняется ростом количества автомобилей на дорогах Эстонии.
Жители Эстонии - люди сердобольные, подкармливают животных и птиц, хотя это не всегда полезно для обитателей наших лесов. А случай спасения на трассе лосенка, которого на руках перенесли с проезжей части на обочину, вызвал бурю комментариев в социальных сетях.
Столкновение автомобиля с лосенком было предотвращено, но принесло ли такое спасение пользу животному?
Сергей, водитель автобуса, 67 лет
Я на автобусе работаю, и в Какумяэ кого только нет! И ежи, и косули, и лисы. И бороться с этим не надо и не надо вмешиваться в их жизнь. Помните в прошлом году по Рокка-аль-Маре бегала медведица с двумя медвежатами? Зачем их ловить? Они у себя дома. Не надо просто их провоцировать.
ДТП с участием диких животных - другой вопрос. Я тоже попадал в 90-х годах, это была косуля. Для предотвращения столкновений Транспортный департамент и Департамент окружающей среды должны работать вместе: поставить заграждения на трассе вдоль лесных массивов и построить путепроводы для диких животных.
Алан и Мартин, ученики, по 19 лет
Зайцев часто видим, лиса бегает. Звери выходят в город, потому что вырубаются леса, это их естественное место обитания, и им жить больше негде. Как решать? Строить дома там, где не так много лесов, чтобы и нам было хорошо, и животные не выбегали.
Чтобы было меньше ДТП с животными, не надо ездить в такое время суток, когда они выходят на дорогу. Главная ответственность за это лежит на водителе. Он, когда едет, должен учитывать, что такое может произойти и к этому надо быть готовым.
Олег, фитнес-тренер, 37 лет
Диких животных ни разу не довелось увидеть ни в городе, ни на природе. Да, зайцев видели, но это не дикое животное, а безобидное такое. Увидев медведя или лося, нужно бежать (смеется). Смотря где мы его встретим, в городе ведь это редкость.
Хийе, работает в гардеробе, 71 год
Зайцев видела, лису где-то рядом с Вескиметса, а больше никого. Я хоть родом из деревни, но нет, не видела. Если они ничего плохого не делают, пусть ходят. А если больше станет, это уже нехорошо.
Аварии на дорогах с дикими животными это, конечно, большая проблема, но никто из моих знакомых и родственников не попадал в такую ситуацию.
Светлана, повар, 49 лет
Да, зайцы, лисы встречаются. Косули бегают тоже. В новостройках часто их видим. Жалко их, они кушать хотят. Кругом все строится, они и не знают, куда деваться. Эту проблему надо как-то решать, жалко животных.
Чтобы был баланс между строительством и природой, это должен решать умный человек. Мы морковку в лес носим, а кто съест, кабан или заяц, все равно. На работе рассказывал коллега, что видел медведя: он сам шел по одной стороне дороги, а медведь по другой.