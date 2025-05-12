Опрос недели Жители Эстонии о диких животных в городе: «Не надо вмешиваться в их жизнь»

ДТП с участием диких животных - другой вопрос. Я тоже попадал в 90-х годах, это была косуля. Для предотвращения столкновений Транспортный департамент и Департамент окружающей среды должны работать вместе: поставить заграждения на трассе вдоль лесных массивов и построить путепроводы для диких животных.

Алан и Мартин, ученики, по 19 лет

Алан и Мартин. Фото: Константин Седнев.

Зайцев часто видим, лиса бегает. Звери выходят в город, потому что вырубаются леса, это их естественное место обитания, и им жить больше негде. Как решать? Строить дома там, где не так много лесов, чтобы и нам было хорошо, и животные не выбегали.

Чтобы было меньше ДТП с животными, не надо ездить в такое время суток, когда они выходят на дорогу. Главная ответственность за это лежит на водителе. Он, когда едет, должен учитывать, что такое может произойти и к этому надо быть готовым.

Олег, фитнес-тренер, 37 лет

Олег. Фото: Константин Седнев.

Диких животных ни разу не довелось увидеть ни в городе, ни на природе. Да, зайцев видели, но это не дикое животное, а безобидное такое. Увидев медведя или лося, нужно бежать (смеется). Смотря где мы его встретим, в городе ведь это редкость.

Хийе, работает в гардеробе, 71 год

Хийе. Фото: Константин Седнев.