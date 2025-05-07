Поиски продолжаются: потерянная в Эстонии кенгуру за несколько дней​ сбежала невероятно далеко

Поиски кенгуру по кличке Донна, которая в минувшие выходные сбежала из хутора в волости Кохила, продолжаются, но хозяйка животного не теряет надежды: по последней информации, ее любимица все еще жива. Удивительно, что за столь короткое время Донна сумела уйти от дома на довольно большое расстояние.