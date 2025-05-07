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Поиски продолжаются: потерянная в Эстонии кенгуру за несколько дней​ сбежала невероятно далеко

Кенгуру Донна.
Кенгуру Донна. Фото: Erakogu

Поиски кенгуру по кличке Донна, которая в минувшие выходные сбежала из хутора в волости Кохила, продолжаются, но хозяйка животного не теряет надежды: по последней информации, ее любимица все еще жива. Удивительно, что за столь короткое время Донна сумела уйти от дома на довольно большое расстояние.

Как рассказала хозяйка кенгуру Елена Кент, ее до сих пор мучает вопрос, как именно Донне удалось выбраться из двора ранним утром 4 мая - забор вокруг участка высокий, перепрыгнуть его кенгуру не может. Возможно, животное вырыло подкоп, однако следов этого обнаружено не было. «Полная загадка!» - призналась Кент.

Три года назад Донна приехала в Эстонию из Германии вместе со своей дочерью, которая теперь очень ждет возвращения матери домой. Помимо кенгуру, в хозяйстве Кент живет еще и несколько нанду.

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