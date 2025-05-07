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Кенгуру, пропавшая в Рапламаа, найдена мертвой

Обновлено 10 мая 2025, 20:30
Кенгуру Донна.
Кенгуру Донна. Фото: Erakogu

Валлаби по имени Донна, сбежавшая в прошлые выходные из хутора в волости Кохила, была найдена мертвой - в саду соседа с большой раной в области головы. Возможно, она возвращалась домой, но по пути на нее напало какое-то животное.

Как рассказала хозяйка кенгуру Елена Кент, ее до сих пор мучает вопрос, как именно Донне удалось выбраться из двора ранним утром 4 мая - забор вокруг участка высокий, перепрыгнуть его кенгуру не может. Возможно, животное вырыло подкоп, однако следов этого обнаружено не было. «Полная загадка!» - призналась Кент.

Три года назад Донна приехала в Эстонию из Германии вместе со своей дочерью, которая теперь очень ждет возвращения матери домой. Помимо кенгуру, в хозяйстве Кент живет еще и несколько нанду.

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