Кенгуру, пропавшая в Рапламаа, найдена мертвой

Валлаби по имени Донна, сбежавшая в прошлые выходные из хутора в волости Кохила, была найдена мертвой - в саду соседа с большой раной в области головы. Возможно, она возвращалась домой, но по пути на нее напало какое-то животное.
Как рассказала хозяйка кенгуру Елена Кент, ее до сих пор мучает вопрос, как именно Донне удалось выбраться из двора ранним утром 4 мая - забор вокруг участка высокий, перепрыгнуть его кенгуру не может. Возможно, животное вырыло подкоп, однако следов этого обнаружено не было. «Полная загадка!» - призналась Кент.