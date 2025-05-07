Кенгуру, пропавшая в Рапламаа, найдена мертвой

Как рассказала хозяйка кенгуру Елена Кент, ее до сих пор мучает вопрос, как именно Донне удалось выбраться из двора ранним утром 4 мая - забор вокруг участка высокий, перепрыгнуть его кенгуру не может. Возможно, животное вырыло подкоп, однако следов этого обнаружено не было. «Полная загадка!» - призналась Кент.