Фото Какой очаровательный! Новый сотрудник полиции покоряет сердца жителей Эстонии

«Капо получил свое имя в ходе мозгового штурма, когда его хозяйка вместе с коллегами перебирала возможные варианты. Кармен знала, что имя ее пса должно начинаться на букву K, быть коротким, звучным и выразительным - таким, будто у этого щенка уже с рождения есть черный пояс», - пишет Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.

Имя Капо было предложено и окончательно утверждено - именно под этой кличкой новый четвероногий пограничник теперь будет бегать вдоль восточной границы. Первые дни в новой семье лишь подтвердили, что имя ему идеально подходит: Капо передвигается по комнате как настоящий ниндзя - тихо, загадочно и незаметно.

Однажды, например, Капо решил поиграть в прятки, не предупредив свою хозяйку.

«Кармен обыскала весь дом в поисках пса, пока наконец не обнаружила маленький пушистый комочек в стиральной машине - хитрец устроился спать прямо на одежде и даже как-то сам прикрыл дверцу машины», - рассказали в префектуре.