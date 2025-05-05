ВИДЕО Жительница Эстонии, спасая лосенка на шоссе, схватила его на руки. Зоолог: «Какой ужас!»

Весна - время активного пробуждения природы: у многих животных начинается брачный период или поиски новых территорий, особенно у копытных, таких как лоси и олени. Именно в это время они чаще всего появляются в поле зрения людей. Недавнее видео, на котором сердобольный участник дорожного движения помогает лосенку пересечь шоссе, вызвало бурное обсуждение. Одни видят в поступке героизм, другие - ненужное вмешательство.
В социальных сетях набирает популярность видео, снятое на одной из дорог Эстонии. На кадрах видно, как лосиха с детенышем пытаются пересечь оживленное шоссе, по которому с обеих сторон мчатся автомобили. Взрослая лосиха успевает перебежать дорогу и перепрыгнуть через ограду, а вот лосенок остается на противоположной стороне и испуганно мечется. В этот момент женщина-водитель останавливает машину, выходит и начинает настоящую спасательную операцию - она берет лосенка на руки и переносит его через дорогу.