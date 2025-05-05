ВИДЕО Жительница Эстонии, спасая лосенка на шоссе, схватила его на руки. Зоолог: «Какой ужас!»

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое на одной из дорог Эстонии. На кадрах видно, как лосиха с детенышем пытаются пересечь оживленное шоссе, по которому с обеих сторон мчатся автомобили. Взрослая лосиха успевает перебежать дорогу и перепрыгнуть через ограду, а вот лосенок остается на противоположной стороне и испуганно мечется. В этот момент женщина-водитель останавливает машину, выходит и начинает настоящую спасательную операцию - она берет лосенка на руки и переносит его через дорогу.