Осторожно, фото могут вас шокировать! В поле найдено животное, с которым делали что-то ужасное

Хотя первоначально нашедшие животное подумали, что это просто останки мертвой косули, чуть позже один из них заметил ужасающую деталь.

«Голова бедной косули была зафиксирована кабельными стяжками так, что животное не могло ни пошевелиться, ни уйти. Очевидно, что это дело рук человека», - заявили в Обществе по защите диких животных. Также в соцсетях были опубликованы фотографии жуткой находки.

Общество призывает всех, кто что-либо знает об этом инциденте, позвонить по инфотелефону 1247.