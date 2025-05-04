Осторожно, фото могут вас шокировать! В поле найдено животное, с которым делали что-то ужасное

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В пятницу, 2 мая, руководителю сааремааского отделения Эстонского общества защиты диких животных позвонили люди, которые обнаружили нечто ужасное: недалеко от города прямо у шоссе в поле были останки косули.
Хотя первоначально нашедшие животное подумали, что это просто останки мертвой косули, чуть позже один из них заметил ужасающую деталь.
«Голова бедной косули была зафиксирована кабельными стяжками так, что животное не могло ни пошевелиться, ни уйти. Очевидно, что это дело рук человека», - заявили в Обществе по защите диких животных. Также в соцсетях были опубликованы фотографии жуткой находки.
Общество призывает всех, кто что-либо знает об этом инциденте, позвонить по инфотелефону 1247.
Если вы нашли пострадавшую косулю:
- позвоните по инфотелефону 1247,
- сообщите о своей находке в местное общество охотников, контакты которого можно найти в интернете. Охотник сможет проверить состояние животного и при необходимости прекратить его страдания.