Видео: голодный медведь пришел на участок за едой - прогнать его не удалось

На видео медведь появляется на участке и не убегает, даже когда женщина кричит на него.

Зверь пытается достать мешочки с салом, которые висят на дереве. В итоге косолапый валит дерево, чтобы добраться до кормушки для птиц.

Медведь гулял по участку более получаса. Таскила снимала его с террасы своего дома, находясь всего в нескольких метрах.

«Мне не было страшно. Медведь не обращал на меня никакого внимания», - говорит женщина.

Рекомендуется убрать с участка все, что может привлечь медведя

Появление медведя на участке в поисках еды - естественное поведение, отмечает специалист Кай-Ээрик Нюхолм из Центра дикой природы Северной Карелии. Голодный медведь готов терпеть присутствие человека.

Поэтому важно убрать с участка все, что может стать пищей для зверя. Если животное привыкнет находить еду на участках, оно может остаться рядом с жилыми районами. Нюхолм советует прекратить кормление птиц к концу марта.

Он напоминает, что к медведю следует относиться с уважением и не приближаться к нему без необходимости, поскольку спокойная ситуация может быстро измениться.