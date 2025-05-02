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ЗАБАВНЫЕ ФОТО Полицейские призвали к порядку карликовых свиней, сбежавших из дома

Фото с места событий.
Фото с места событий. Фото: Lõuna prefektuuri Facebooki lehekülg

Сегодня полицейским уезда Вырумаа пришлось иметь дело с упрямыми карликовыми домашними свинья, которые вовсе не собирались слушаться представителей власти.

Лыунаская префектура сообщила об инциденте в социальных сетях, сопроводив публикацию забавными фотографиями.

«Иногда рабочие будни полицейских неожиданно приобретают комичный оттенок. Именно так произошло сегодня в уезде Вырумаа, когда в полицию поступило сообщение о двух карликовых свиньях, разгуливающих по проезжей части. Патруль находился поблизости и незамедлительно отреагировал», - написано в посте в Facebook.

Фото с места событий.
Фото с места событий. Фото: Lõuna prefektuuri Facebooki lehekülg

Хрюкающие мини-пиги наотрез отказывались слушаться полицейских. “Полицейским удалось добиться того, чтобы две карликовые домашние свиньи сошли с проезжей части и забрели в рожь. Там они мирно копошились, пока к ним через поле не подошла хозяйка. Ей даже не пришлось прилагать особых усилий - стоило лишь окликнуть, как свиньи тотчас бросились за ней и весело поскакали обратно домой», - говорится в публикации.

Фото с места событий.
Фото с места событий. Фото: Lõuna prefektuuri Facebooki lehekülg
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