Галерея В Ида-Вирумаа семейство медведей подпустило фотографа на невероятно близкое расстояние

Природный фотограф Маргус Оси недавно осуществил свою давнюю мечту - встретился с медведями и запечатлел их на камеру. Эта встреча стала особенно уникальной, ведь медвежье семейство совершенно не обращало внимания на присутствие человека и спокойно находилось перед объективом целый час.
Оси рассказал порталу Lemmik, что видел медведей и раньше, но никогда прежде не удавалось так хорошо их сфотографировать.
Для него важно встречать животных в природе случайно - он не использует специальные укрытия или приманки. «Со временем появляется понимание, где можно найти этих зверей. Если просто взять фотоаппарат и пойти в лес в случайном месте, то вряд ли увидишь там медведя или волка. Надо знать их маршруты. И даже в этом случае нет гарантии, что действительно встретишься с животным», - объяснил Оси.
Увлечение фотографией появилось у Оси еще в детстве, а публиковать свои снимки дикой природы он начал в 2016 году. За это время ему удалось сфотографировать множество разных животных и птиц. По словам Оси, встретить зверей гораздо сложнее, чем птиц. «Могут мешать разные обстоятельства - от погоды до сезона охоты. Большое значение имеет и вырубка леса. В тех местах, где я, например, пять лет назад снимал фотографии, больше нет ни животных, ни самого леса».
В прошлую пятницу Оси вместе с женой вновь отправился в лес в надежде повстречать какое-нибудь интересное животное, когда из окна автомобиля заметил медведицу с тремя медвежатами. Оси и его жена решили подойти поближе.
«Мы оставили машину в лесу и начали медленно приближаться. Наблюдали за ними довольно долго - около часа с расстояния примерно двести метров», - вспоминает Оси. В какой-то момент они решились подойти еще ближе - примерно на сто метров.
Медведь, по словам Оси, очень пугливое животное, и возможность наблюдать за ним так долго бывает крайне редко. «У медведя не самое острое зрение, зато отличный слух и обоняние, которые обычно выдают ему близость человека. Достаточно наступить на сухую ветку, она хрустит - и медведь тут же уходит».
В этот раз Оси удалось сохранять спокойствие, внимательно следить за поведением животных - по его мнению, на руку сыграло и направление ветра. Страха перед медведями он не испытывал. «Было очень интересно наблюдать за ними. Время от времени они вставали на задние лапы, осматривались по сторонам, но нас не замечали».
После долгого наблюдения Оси и его жена решили подняться из травы и показаться зверям. «Тогда они, конечно, удивились - поднялись на задние лапы и уставились на нас. Потом снова сели, будто поразмыслили, повернулись к нам спиной и спокойно ушли в сторону леса. По дороге мать оборачивалась через плечо - проверяла, все ли в порядке».
Медведица с маленькими детенышами может быть опасной и начать защищать потомство, но, по словам Оси, на фотографиях - уже довольно крупные медвежата, которые не нуждались в защите матери. Сама медведица была впечатляющих размеров: стоя на задних лапах, ее рост достигал примерно двух метров.