Галерея В Ида-Вирумаа семейство медведей подпустило фотографа на невероятно близкое расстояние

Оси рассказал порталу Lemmik, что видел медведей и раньше, но никогда прежде не удавалось так хорошо их сфотографировать.

Для него важно встречать животных в природе случайно - он не использует специальные укрытия или приманки. «Со временем появляется понимание, где можно найти этих зверей. Если просто взять фотоаппарат и пойти в лес в случайном месте, то вряд ли увидишь там медведя или волка. Надо знать их маршруты. И даже в этом случае нет гарантии, что действительно встретишься с животным», - объяснил Оси.

Увлечение фотографией появилось у Оси еще в детстве, а публиковать свои снимки дикой природы он начал в 2016 году. За это время ему удалось сфотографировать множество разных животных и птиц. По словам Оси, встретить зверей гораздо сложнее, чем птиц. «Могут мешать разные обстоятельства - от погоды до сезона охоты. Большое значение имеет и вырубка леса. В тех местах, где я, например, пять лет назад снимал фотографии, больше нет ни животных, ни самого леса».

​В прошлую пятницу Оси вместе с женой вновь отправился в лес в надежде повстречать какое-нибудь интересное животное, когда из окна автомобиля заметил медведицу с тремя медвежатами. Оси и его жена решили подойти поближе.