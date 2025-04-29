В животе спасенной кошки нашли нечто ужасное

«Информацию о колонии мы получили в январе, и вместе с человеком, который сообщил о ней, начали ее ликвидацию, то есть занялись отловом. Сам информатор тоже активно помогал», - рассказала руководитель НКО Pesaleidja Келли Самберк.

Как именно образовалась эта колония, сказать трудно, поскольку даже человек, сообщивший о ней, не знал деталей.

«Можно предположить, что у кого-то родились котята, которые начали бродить по деревне и в итоге осели там, где нашли приют. Сейчас всех кошек оттуда мы уже вывезли», - добавила она.

Одна из спасенных кошек - Лумилеэ - попала к защитникам животных беременной.

«Колония, из которой поступила Лумилеэ, была большой, и очевидно, что там происходило немало близкородственных скрещиваний. Есть очень высокая вероятность, что и у малышей Лумилеэ были пороки развития именно из-за близкородственного скрещивания», - пояснила Самберк.

Всего через несколько дней после спасения Лумилеэ родила, но все пошло совсем не так, как хотелось бы. Рядом с ней нашли двух мертвых котят. Один из них был без кожи и с тяжелыми пороками развития.