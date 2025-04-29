В животе спасенной кошки нашли нечто ужасное

Недавно НКО Pesaleidja спасла колонию из 11 кошек в волости Куусалу. Одной из спасенных была кошка по кличке Лумилеэ, на здоровье которой крайне негативно отразилось отсутствие стерилизации.
«Информацию о колонии мы получили в январе, и вместе с человеком, который сообщил о ней, начали ее ликвидацию, то есть занялись отловом. Сам информатор тоже активно помогал», - рассказала руководитель НКО Pesaleidja Келли Самберк.
Как именно образовалась эта колония, сказать трудно, поскольку даже человек, сообщивший о ней, не знал деталей.
«Можно предположить, что у кого-то родились котята, которые начали бродить по деревне и в итоге осели там, где нашли приют. Сейчас всех кошек оттуда мы уже вывезли», - добавила она.
Одна из спасенных кошек - Лумилеэ - попала к защитникам животных беременной.
«Колония, из которой поступила Лумилеэ, была большой, и очевидно, что там происходило немало близкородственных скрещиваний. Есть очень высокая вероятность, что и у малышей Лумилеэ были пороки развития именно из-за близкородственного скрещивания», - пояснила Самберк.
Всего через несколько дней после спасения Лумилеэ родила, но все пошло совсем не так, как хотелось бы. Рядом с ней нашли двух мертвых котят. Один из них был без кожи и с тяжелыми пороками развития.
«Сама Лумилеэ тяжело дышала, у нее текла слюна, она была вялой, поэтому, несмотря на позднее время, ее срочно отвезли в скорую ветеринарную помощь. Там выяснилось, что в утробе остался еще один котенок - тоже с пороками развития и без кожи. Лумилеэ вернули к нам под присмотр на ночь, но на следующий день она была уже совсем подавленной, не ела, была апатичной. Пришлось снова везти ее в скорую», - рассказала Самберк.
На сегодняшний день известно, что у Лумилеэ высокие показатели воспаления, у нее тяжелая анемия, и ей, вероятно, также необходимо переливание крови. Ей установлен зонд для кормления, поскольку она не ест и не проявляет ни малейшего интереса к еде. Все это обойдется дорого, так как медицинские счета уже составляют 1357,06 евро.
Разовое пожертвование можно сделать, позвонив на горячую линию пожертвований НКО Pesaleidja:
- 900 0950 - цена звонка будет 50 евро
- 900 9025 - цена звонка будет 25 евро
- 900 0915 - цена звонка будет 15 евро
- 900 0905 - цена звонка будет 5 евро
NB! Пожалуйста, послушайте все приветственное сообщение, иначе пожертвование не будет совершено!
Также можно сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ:
- EE647700771001866844 LHV Pank
- EE102200221063071211 Swedbank
- EE941010220247756220 SEB Pank
- EE404204278613732108 Coop Pank
- EE351700017003105966 Luminor Bank
В пояснении надо указать - LUMILEE