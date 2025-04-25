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Видео А где его мама? Вблизи Тарту на камеру попал медвежонок

Медвежонок.
Медвежонок. Фото: Marianne Loorents

Утром 23 апреля читатель портала Lemmik снял на свою камеру медвежонка. Он ехал по дороге Рыыму-Вийра, когда заметил посреди проезжей части какое-то животное.

«Сначала я подумал, что на дороге лежит какой-то раненый зверь, поэтому снизил скорость. Подъехав ближе, увидел, что это медвежонок, достал телефон и сразу начал снимать, поскольку впервые в жизни увидел медведя, да еще и такого маленького», - вспоминает встретивший медведя Ральф.

«Я остановился на дороге и опустил окно, чтобы послушать, нет ли где-то поблизости других звуков. Больше никаких звуков я не услышал и выйти из машины не решился, вдруг где-то рядом были взрослые медведи», - добавил он.

Смотрите видео!

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