Пугающий случай в Таллинне: маленькая собака получила опасное отравление во время прогулки

Хозяйка собаки из Таллинна рассказала пугающую историю о том, как обычная, на первый взгляд, прогулка с животным неожиданно обернулась печальным событием.
Когда Кайса, жительница Таллинна, 22 апреля вышла на прогулку со своей собакой, она понятия не имела, какие испытания вскоре ждут ее семью.
«Все начиналось совершенно обычно. Мы проснулись, позавтракали вместе и отправились на нашу ежедневную прогулку в центре Таллинна, на территорию между улицей Каппели и магазином Torupilli Selver. После прогулки мы некоторое время ходили по магазинам, и, вероятно, именно в это время произошло то, чего я не могу себе простить. Моя собака Тууст, вероятно, съела что-то на улице. Что-то, что явно кто-то туда подбросил», - описала Кайса развернувшиеся события в своем посте в Facebook.
Хозяйка собаки поспешила в ветеринарную клинику, где выяснилось, что Тууст отравилась и ее состояние оценивается как критическое. «Пса рвало, он дрожал, его пасть была полна пены, и он больше не узнавал нас. Глаза Тууст были тусклыми, и она все больше и больше уходила от нас... Мы с ребенком были в шоке», - вспоминала женщина.
Но Тууст хорошо справилась; едва-едва, но ей удалось избежать худшего. Сейчас Тууст выписали из больницы, и она чувствует себя намного лучше. Хозяйке также пришлось оплатить солидный счет за пребывание собаки в клинике.
Кайса решила поделиться своим опытом, чтобы предупредить других владельцев собак, которые передвигаются в этом районе, поскольку ее собака может оказаться не единственной жертвой. «Я только что разговаривала с девушкой по соседству, у которой есть золотистый ретривер, и ее собаку тоже рвало два дня подряд, и она была очень вялой», - рассказала Кайса порталу Lemmik.