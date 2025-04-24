Хозяева переехали в Россию: 30 породистых кошек жили в квартире Ласнамяэ совсем одни

Кошек изредка подкармливали, но в остальное время они оставались совершенно одни и находились в ужасных условиях.

Долго так продолжаться не могло - на помощь хвостатым пришли волонтеры. Из квартиры удалось вывести одиннадцать котов и тринадцать кошек.

Почти все животные из этой колонии уже нашли новых хозяев. Единственной, кому все еще ищут дом, красавица по имени Сибель. Некоторое время она жила в семье, но, к сожалению, не смогла там остаться и вернулась в передержку.

Сибель хорошо ладит с другими кошками, а также с собаками. Характер у нее пока еще немного застенчивый: она позволяет себя гладить, хотя выглядит очень осторожной. Особенно любит, когда ее чешут под подбородком. «В передержке Сибель уже сделала большой шаг в социализации, и мы уверены: в новой семье она раскроется еще больше», - отмечают волонтеры.