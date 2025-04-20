Вс, 20.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Барбос
Cообщи

Уже не надеялись, но произошло чудо: невероятная история найденной в Эстонии собаки

Собака Ия в приюте.
Собака Ия в приюте. Фото: Varjupaikade MTÜ

Организация Varjupaikade MTÜ поделилась невероятной историей, которая произошла в одном из приютов в Выру.

Первый раз черную бродячую собаку в Выру заметили еще прошлым летом. С тех пор она несколько раз показывалась, а затем снова исчезала. Собаку стали называть фантомом города Выру, поскольку она не подпускала людей близко к себе.

На прошлой неделе, в один из поздних вечеров, фантомная собака снова появилась. Но на этот раз работник приюта Хенри не мог успокоиться и решил поймать пса.

Это была нелегкая задача, поскольку собака совсем не хотела подпускать к себе Хенри. В конце концов, животное удалось поймать с помощью ловушки, в которую положили еду. Неравнодушный работник приюта смог добраться домой только к пяти утра.

На следующее утро, когда собака немного адаптировалась, выяснилось, что у нее есть чип. Благодаря этому наконец-то стало ясно, какие невероятные приключения она пережила.

Оказалось, что у собаки был латвийский чип. Поэтому за помощью обратились к коллегам в Латвии. К счастью, чип был зарегистрирован в латвийском реестре домашних животных, и владельцу сообщили, что его собака найдена.

Собака вернулась домой.
Собака вернулась домой. Фото: Varjupaikade MTÜ

Стало известно, что собака еще в начале лета 2024 года в Латвии собака сделала подкоп под забором ее дома и сбежала. На самом деле, сбежали две собаки, но одну удалось поймать довольно быстро. Вторая же исчезла. Все это произошло в 151 километре от Выру.

Как собака оказалась в Выру и где она находилась все эти месяцы, чем питалась и как пережила зиму, остается загадкой. Речь идет о трехлетней собаке по кличке Ия.

У собаки по-прежнему был на шее ошейник, с которым она сбежала. Владельцы начали активно искать свою собаку сразу после ее исчезновения. В социальных сетях размещались объявления, и после каждого сообщения хозяева отправлялись на поиски, но когда прошло несколько месяцев и новых сообщений не поступало, они уже не надеялись встретиться со своим четвероногим другом.

Как только владельцы получили звонок, что собака находится в приюте в Эстонии, они сразу же поехали в Выру. Конечно, Ия была напугана новой обстановкой и не решалась выйти из бокса вместе с работниками приюта. Однако с хозяином она пошла сразу с радостью.

Семья немного переживала, узнает ли собака свой дом и помнит ли своего четвероногого друга. К счастью, старые друзья сразу узнали друг друга. Теперь два усердных копателя снова лучшие друзья.

Это очень трогательная история, но в ней есть и поучительный момент, который может вдохновить каждого владельца животного чипировать своего четвероногого друга.

Собака Ия вернулась домой.
Собака Ия вернулась домой. Фото: Varjupaikade MTÜ
Комментарии

Ключевые слова

Наверх