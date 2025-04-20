Уже не надеялись, но произошло чудо: невероятная история найденной в Эстонии собаки

Первый раз черную бродячую собаку в Выру заметили еще прошлым летом. С тех пор она несколько раз показывалась, а затем снова исчезала. Собаку стали называть фантомом города Выру, поскольку она не подпускала людей близко к себе.

На прошлой неделе, в один из поздних вечеров, фантомная собака снова появилась. Но на этот раз работник приюта Хенри не мог успокоиться и решил поймать пса.

Это была нелегкая задача, поскольку собака совсем не хотела подпускать к себе Хенри. В конце концов, животное удалось поймать с помощью ловушки, в которую положили еду. Неравнодушный работник приюта смог добраться домой только к пяти утра.

На следующее утро, когда собака немного адаптировалась, выяснилось, что у нее есть чип. Благодаря этому наконец-то стало ясно, какие невероятные приключения она пережила.

Оказалось, что у собаки был латвийский чип. Поэтому за помощью обратились к коллегам в Латвии. К счастью, чип был зарегистрирован в латвийском реестре домашних животных, и владельцу сообщили, что его собака найдена.

Собака вернулась домой. Фото: Varjupaikade MTÜ

Стало известно, что собака еще в начале лета 2024 года в Латвии собака сделала подкоп под забором ее дома и сбежала. На самом деле, сбежали две собаки, но одну удалось поймать довольно быстро. Вторая же исчезла. Все это произошло в 151 километре от Выру.