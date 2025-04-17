Видео В эстонских лесах камера запечатлела, как медведь поймал кабана

Во вторник в Вильяндимаа камера наблюдения зафиксировала редкую сцену: бурый медведь устроил охоту на стадо диких кабанов и поймал поросенка.
Как рассказал представитель Вильяндиского общества охотников и член правления Союза охотников Эстонии Прийт Вахтрамяэ, такие моменты - часть естественной жизни в природе, ведь медведь тоже должен как-то добывать себе пищу.
«Это видео показывает, что спастись удается не всегда. Однако в этом случае инстинктивное поведение матери - оставаться неподвижной в момент опасности - помогло большинству поросят избежать гибели», - отметил Вахтрамяэ.
«У медведя не очень хорошее зрение, что видно и на видео, поэтому большинство поросят, даже оказавшись совсем рядом с хищником, остались живы», - добавил он.
Бурый медведь - мощный хищник, который при случае охотится на молодых или ослабленных кабанов, особенно на поросят. Взрослый кабан, особенно самка с потомством, может быть опасным противником, поэтому медведь проявляет осторожность в таких ситуациях. Обычно нападения происходят, когда у медведя наблюдается нехватка пищи или если кабан ранен или ослаблен.