У лошадей в конюшне Харьюмаа выявлен герпес

Это очень заразный вирус, который распространяется прямыми, так и через непрямыми контакта и вызывает аборты жеребых кобыл, рождение нежизнеспособного потомства или редкое заболевание с неврологическими симптомами, которое прогрессирует до паралича.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Кярт Яарма, для EHV-1 характерны лихорадка, сонливость, потеря аппетита, выделения из носа и кашель. Инфицированная лошадь выделяет вирус в среднем в течение 7-10 дней.

Инкубационный период заболевания составляет в среднем 4-6 дней. Поскольку специфического лечения не существует, больную лошадь лечат в соответствии с имеющимися у нее симптомами. После выздоровления лошадь может заразиться снова.

Вакцина против вируса герпеса существует, но она не может предотвратить заболевание, а скорее снижает клинические признаки и частоту абортов у жеребых кобыл. Вакцины от неврологической формы заболевания не существует. Наиболее эффективным является реализация мер биологической безопасности.