Трогательная история: эстонские школьники пришли на помощь раненому коту

НКО Cats Help попросили помочь коту с тяжелыми травмами, найденному в деревне Валгу в уезде Рапламаа.

Кот, найденный в Рапламаа. Фото: Cats help MTÜ

Неизвестно, что именно произошло с животным, но трое 12-летних мальчиков, заметив на улице кота, решили не проходить мимо и попросить о помощи. В итоге они вышли на некоммерческую организацию Cats Help, которая помогла доставить кота в ветеринарную клинику PetCity Rannamõisa в Таллинне.

«Снимаем шляпу перед замечательными мальчишками - Карлом, Йоханом и Робином, - которые, увидев умирающего кота в тяжелом состоянии, не остались равнодушными и начали искать для него помощь. По-настоящему смелый поступок, и их родители, без сомнения, могут гордиться ими», - поблагодарили в Cats Help.

Организация обращается с просьбой о помощи: чтобы спасти жизнь коту, требуются пожертвования.