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Шведские спасатели стали жертвой попугая-сквернослова

Попугай. Фото иллюстративное.
Попугай. Фото иллюстративное. Фото: Inari Leiman / Tallinna loomaaed

В среду вечером Спасательной службе Гётеборга пришлось спасать попугая, забравшегося высоко на дерево. Однако птица не была особенно благодарна и выкрикивала ругательства в адрес пожарных. В конце концов хозяину удалось заманить попугая пачкой сигарет.

В среду вечером Спасательной службе Гётеборга пришлось спасать попугая, забравшегося высоко на дерево. Однако птица не была особенно благодарна и выкрикивала ругательства в адрес пожарных. В конце концов хозяину удалось заманить попугая пачкой сигарет.

В Спасательную службу Гётеборга пришло сообщение о попугае, попавшем в беду. Он сидел на самой высокой ветке и не решался пошевелиться или улететь. Прибывшие на место происшествия спасатели начали спасательную операцию.

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