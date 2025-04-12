Шведские спасатели стали жертвой попугая-сквернослова

В среду вечером Спасательной службе Гётеборга пришлось спасать попугая, забравшегося высоко на дерево. Однако птица не была особенно благодарна и выкрикивала ругательства в адрес пожарных. В конце концов хозяину удалось заманить попугая пачкой сигарет.
В среду вечером Спасательной службе Гётеборга пришлось спасать попугая, забравшегося высоко на дерево. Однако птица не была особенно благодарна и выкрикивала ругательства в адрес пожарных. В конце концов хозяину удалось заманить попугая пачкой сигарет.