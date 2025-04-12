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Финский зоопарк Яхтяри пополнится уникальными животными, которым грозит исчезновение

Очковый медведь. Снимок иллюстративный.
Очковый медведь. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Этим летом в Финляндию прибудут три очковых медведя (Tremarctos ornatus). Они поселятся в вольер для панд, которые переселились в Китай, передает YLE.

«Мы рады, что можем использовать помещения, оставленные пандами, для зверей, которые действительно нуждаются в защите», - говорит директор зоопарка Арья Вялиахо.

Очковый медведь из Южной Америки - вид, находящийся под угрозой исчезновения. Его популяция в дикой природе стремительно сокращается.

Еще в начале 2000-х годов в природе обитало почти 20 000 очковых медведей, но популяция резко уменьшилась. Точные оценки отсутствуют, но ученые предполагают, что в мире осталось от 2 500 до 10 000 особей.

Очковые медведи живут в тропическом горном регионе Анд. Виду угрожает в первую очередь уничтожение природной среды обитания в результате человеческой деятельности, а также браконьерство.

Очковые медведи прибывают в Яхтяри в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), которая способствует сохранению и размножению находящихся под угрозой исчезновения видов.

Изначально построенные для гигантских панд вольеры хорошо подходят для очковых медведей, поскольку оба вида принадлежат к семейству медвежьих и имеют приблизительно одинаковый размер.

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