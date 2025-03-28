Животноводы в Эстонии серьезно обеспокоены распространением ящура - смертельной болезни животных - по всей Центральной Европе.
Эстонские животноводы обеспокоены распространением в Европе смертельной болезни
Аграрно-торговая палата Эстонии в пятницу выступила с предупреждением, что ящур - высококонтагиозная болезнь животных - может в короткие сроки привести к далеко идущим экономическим и социальным последствиям для всего европейского животноводческого сектора, пишет BNS со ссылкой на пресс-релиз палаты.
В последние дни болезнь ящур был выявлен в нескольких хозяйствах Венгрии и Словакии. Тысячи животных забиваются на зараженных фермах, причем, по оценкам, на данный момент уже забито или будут забиты 7000 голов крупного рогатого скота. В связи с серьезностью ситуации Европейская комиссия созвала экстренное совещание для обсуждения дальнейших ограничений и мер по сдерживанию распространения ящура.
Хотя в настоящее время в Эстонии нет ни одного случая заболевания ящуром, риск его занесения на территорию Эстонии реален - особенно в условиях, когда передвижение животных, международные перевозки и перемещение людей через границы являются обычным делом.
Ящур очень легко распространяется между животными при прямом или косвенном контакте, через загрязненные средства передвижения, одежду, обувь, инструменты и корма, а также через людей, находящихся или перемещающихся на фермах или вблизи них. Кроме того, ящур передается воздушно-капельным путем и, как считается, распространяется на сотни километров, что еще больше затрудняет борьбу с ним.
Подобно вспышке 2001 года в Великобритании, где для борьбы с болезнью пришлось уничтожить более шести миллионов голов скота, а убытки достигли восьми миллиардов фунтов стерлингов, аналогичный сценарий может иметь катастрофические последствия для Эстонии.
Работники сельского хозяйства в Эстонии призывают к повышению бдительности и строгому соблюдению правил биобезопасности. Все животноводы и работники ферм должны немедленно оценить и, если необходимо, улучшить меры биобезопасности.
Доступ на территорию ферм должен быть ограничен, и только уполномоченным лицам разрешается входить туда в случае крайней необходимости.
«Избегайте перемещения между фермами, включая совместное использование инструментов и транспортных средств. Дезинфицируйте все средства передвижения, обувь и инструменты до и после въезда на ферму. Не ввозите чужих животных, корма или основные продукты питания, не проверив их происхождение. Убедитесь, что весь персонал знает о правилах биобезопасности и ежедневно их соблюдает», - рекомендует Аграрно-торговая палата Эстонии.
Палата напоминает, что риск распространения болезней животных касается не только животноводов. Все люди, гуляющие в сельской местности, отправляющиеся в походы или останавливающиеся вблизи ферм, должны быть предельно бдительными.
«Не заходите на фермы без разрешения - даже короткое пребывание там может привести к заражению животных. Чистите обувь и одежду после прогулок по земле, особенно если вы были на пастбищах, в коровниках или в местах, где есть контакт с животными. Избегайте контакта с животными, особенно во время поездок за границу», - рекомендует Аграрно-торговая палата Эстонии.
Палата призывает всех - как производителей, так и простых граждан - быть бдительными и ответственными. Появление ящура в Эстонии будет разрушительным для всего сельскохозяйственного сектора и нанесет серьезный удар по продовольственной безопасности страны.