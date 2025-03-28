Эстонские животноводы обеспокоены распространением в Европе смертельной болезни

Работники сельского хозяйства в Эстонии призывают к повышению бдительности и строгому соблюдению правил биобезопасности. Все животноводы и работники ферм должны немедленно оценить и, если необходимо, улучшить меры биобезопасности.

Доступ на территорию ферм должен быть ограничен, и только уполномоченным лицам разрешается входить туда в случае крайней необходимости.

«Избегайте перемещения между фермами, включая совместное использование инструментов и транспортных средств. Дезинфицируйте все средства передвижения, обувь и инструменты до и после въезда на ферму. Не ввозите чужих животных, корма или основные продукты питания, не проверив их происхождение. Убедитесь, что весь персонал знает о правилах биобезопасности и ежедневно их соблюдает», - рекомендует Аграрно-торговая палата Эстонии.

Палата напоминает, что риск распространения болезней животных касается не только животноводов. Все люди, гуляющие в сельской местности, отправляющиеся в походы или останавливающиеся вблизи ферм, должны быть предельно бдительными.

«Не заходите на фермы без разрешения - даже короткое пребывание там может привести к заражению животных. Чистите обувь и одежду после прогулок по земле, особенно если вы были на пастбищах, в коровниках или в местах, где есть контакт с животными. Избегайте контакта с животными, особенно во время поездок за границу», - рекомендует Аграрно-торговая палата Эстонии.

Палата призывает всех - как производителей, так и простых граждан - быть бдительными и ответственными. Появление ящура в Эстонии будет разрушительным для всего сельскохозяйственного сектора и нанесет серьезный удар по продовольственной безопасности страны.