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Нападения волков продолжаются: жертвами стали еще две собаки

Перевод: София Солдатенко
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Осенью стали поступать сообщения о нападениях волков на собак. С приходом весны ситуация не улучшилась. Совсем недавно волки лишили семью в волости Пыхья-Сакала двух собак.
Осенью стали поступать сообщения о нападениях волков на собак. С приходом весны ситуация не улучшилась. Совсем недавно волки лишили семью в волости Пыхья-Сакала двух собак. Фото: Toomas Huik

Волки, видимо, уже убили всех собак, свободно разгуливавших на территории общества охотников Сюргавере, и теперь они, вероятно, переместились на территорию общества охотников Сууре-Яани. В районе Ябури в волости Пыхья-Сакала семья с разницей в несколько дней потеряла двух собак, которых растерзали волки.

Айри Кеса рассказала, что чуть больше недели назад их почти 60-килограммовая собака вдруг исчезла, и семья уверена, что пес стал жертвой волков. «Он все время был у нашей двери и не уходил далеко от дома. Он был смелее с другой собакой, ушел немного дальше и больше не вернулся».

Через несколько дней семья получила еще одну плохую новость. Одним поздним вечером во дворе раздался громкий вой волков. «Мы быстро выбежали на улицу и впустили собак, но одна из них уже пропала», - рассказала Кеса. Это была комнатная собачка весом около 20 килограммов. «У нас лес недалеко от дома. Видимо, она побежала туда, и там ее и схватили».

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