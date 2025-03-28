Нападения волков продолжаются: жертвами стали еще две собаки

Айри Кеса рассказала, что чуть больше недели назад их почти 60-килограммовая собака вдруг исчезла, и семья уверена, что пес стал жертвой волков. «Он все время был у нашей двери и не уходил далеко от дома. Он был смелее с другой собакой, ушел немного дальше и больше не вернулся».