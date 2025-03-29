ВИДЕО Известный зоомагазин отзывает партию собачьего корма: в упаковках могут быть личинки

Шокированная произошедшим, она немедленно отправилась в магазин, чтобы вернуть товар и обменять испорченный корм на новый. В магазине, в присутствии продавца, она решила открыть новую упаковку, но и в ней тоже оказались личинки.

«Я сказала продавцу передать информацию руководству и связаться с производителем, чтобы отозвать всю партию. Надеюсь, они последуют этому совету, потому что, насколько я понимаю, такая проблема может быть во всех упаковках. Хотелось бы, чтобы они убрали испорченный товар с полок», - сказала Кристина.