Жительница Таллинна Кристина приобрела в зоомагазине Bosse, расположенном в торговом центре Ülemiste, корм фирмы Alleva для взрослых собак средних пород. Вернувшись домой и уже собираясь накормить питомца, она заметила в упаковке нечто странное - среди гранул сухого корма шевелились личинки.
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ВИДЕО ⟩ Известный зоомагазин отзывает партию собачьего корма: в упаковках могут быть личинки
Шокированная произошедшим, она немедленно отправилась в магазин, чтобы вернуть товар и обменять испорченный корм на новый. В магазине, в присутствии продавца, она решила открыть новую упаковку, но и в ней тоже оказались личинки.