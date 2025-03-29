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ВИДЕО Известный зоомагазин отзывает партию собачьего корма: в упаковках могут быть личинки

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Собачка перед миской с едой. Фото иллюстративное.
Собачка перед миской с едой. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Жительница Таллинна Кристина приобрела в зоомагазине Bosse, расположенном в торговом центре Ülemiste, корм фирмы Alleva для взрослых собак средних пород. Вернувшись домой и уже собираясь накормить питомца, она заметила в упаковке нечто странное - среди гранул сухого корма шевелились личинки.

Шокированная произошедшим, она немедленно отправилась в магазин, чтобы вернуть товар и обменять испорченный корм на новый. В магазине, в присутствии продавца, она решила открыть новую упаковку, но и в ней тоже оказались личинки.

«Я сказала продавцу передать информацию руководству и связаться с производителем, чтобы отозвать всю партию. Надеюсь, они последуют этому совету, потому что, насколько я понимаю, такая проблема может быть во всех упаковках. Хотелось бы, чтобы они убрали испорченный товар с полок», - сказала Кристина.

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