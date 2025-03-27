ФОТО Волонтер приюта для животных не ожидала, что станет «матерью» 27 крыс

«После того как мы взяли морских свинок у Эстонского союза защиты животных, наш опыт оказался очень положительным и мы узнали много нового. Поэтому, когда наших питомцев не стало, мы решили предложить временный дом для других животных. И вот нам неожиданно нашей семье предложили двух крыс, и мы сразу согласились!» - рассказал она.

По словам Минни-Трийн, крысы были молодыми и попали в семью из довольно необычных условий. «Мы не знали, могут ли они быть беременными. Эта мысль нас не испугала - ну что ж, подумаешь! - сказала она. - Они совсем не походили на морских свинок, но уровень милоты был точно такой же. Крысы настолько интересные и умные создания, что наблюдение за ними стало любимым занятием всей семьи. Даже телевизор не нужен».

Крысята. Фото: Varjupaikade MTÜ

Через пару недель стало ясно, что одна из крыс беременна. «Очевидно, мы скоро станем родителями! - рассказала она. - Одним прекрасным февральским вечером раздались писклявые звуки, и в нашем доме оказалось 17 крыс - две взрослых и 15 малышей. Через неделю ситуация повторилась. Вторая крыса подарила нам еще десять малышей. Кто может похвастаться тем, что у него дома 27 крыс».

Крыса в приюте. Фото: Varjupaikade MTÜ

По словам Минни-Трийн, наблюдать за их ростом было настоящим удовольствием. «Они становились пушистыми, начинали видеть, превращались в любопытных маленьких шалунов. Теперь грызуны готовы к новым семьям. Это и сладкая, и горькая радость, но впереди у них еще более захватывающие приключения с их новыми хозяевами», - добавляет она.