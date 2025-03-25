Владельцы домашних животных, будьте бдительны: сезон клещей начался

С приходом весны появляется все больше клещей. По словам Кайт Раудсепп, руководителя группы по страхованию ущерба If Insurance, чтобы предотвратить нападение клещей, следует вместе с ветеринаром выбрать подходящее средство защиты для вашего питомца.

«Предпочитает ли человек для своего питомца ошейник от клещей, хочет давать ему таблетки или капать на загривок специальное вещество - это выбор владельца животного. При принятии решения учитывайте длину и густоту шерсти вашего питомца, а также его привычки в отношении купания и мытья. Это решение целесообразно принимать вместе со специалистом ветеринарной аптеки или клиники, у которого можно получить более подробную информацию о различных продуктах», - поясняет Раудсепп.

Уже сейчас стоит проверять шерсть вашего питомца после каждой прогулки, чтобы убедиться, что в ней нет клещей, которые могут быть опасны как для собаки, так и для человека. Если на животном есть клещ, его следует удалить как можно скорее, чтобы снизить риск заражения. При удалении клеща не сдавливайте его сильно, по возможности используйте пинцет.

«Если владелец не уверен, что может правильно удалить клеща, лучше обратиться к ветеринару - процедура простая и обычно недорогая. После удаления клеща необходимо следить за состоянием здоровья животного и в случае появления тревожных симптомов направить его к ветеринару», - подчеркнула Раудсепп.

По ее словам, болезнь часто проявляется в виде хромоты, слабости или вялости животного, снижения активности и аппетита, а также повышения температуры. Поскольку хозяин хорошо знает своего питомца, стоит обратить внимание на любые необычные проявления или изменения в его поведении.

Если на животном остался клещ, первые признаки болезни могут проявиться через несколько дней или даже недель. Поэтому важно наблюдать за животным в течение длительного периода. «К сожалению, оставленное без лечения животное может умереть», - добавила Раудсепп.

По словам руководителя группы по страхованию личного ущерба, лечение вовремя обнаруженного заболевания стоит около 200-400 евро, но сумма может варьироваться в зависимости от тяжести заболевания и необходимого лечения. Если животное застраховано, страховая защита покрывает расходы на удаление клещей, анализы и лечение передающихся клещами заболеваний. Средства от клещей каждый владелец животного должен выбирать сам.