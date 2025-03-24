Потерявший одну лапу и большую часть зрения в результате автомобильной аварии пес по кличке Кару в 2022 году был собакой, которая дольше всех ждала дома в Таллиннском приюте для животных. Так продолжалось до тех пор, пока он не встретил свою новую хозяйку Кадри Никопензиус, которая не побоялась взять к себе собаку с особыми потребностями и собрала пожертвования на покупку столь необходимого Кару протеза лапы.
Фото и видео ⟩ «Это была любовь с первого взгляда»: трехлапая собака из таллиннского приюта нашла дом мечты
«Когда я впервые его встретила, он был просто самой счастливой, самой прыгучей и самой дружелюбной собакой. Могу сказать, что это была любовь с первого взгляда», - с теплом вспоминает Кадри свою первую встречу с Кару.
Поскольку Кадри раньше заботилась о своей пожилой собаке, у которой также была ограничена подвижность, она почувствовала, что у нее достаточно опыта и смелости, чтобы предложить дом Кару, который, несмотря на свои особые потребности, чувствует себя хорошо и является милым и жизнерадостным псом.
Как Кару остался без лапы?
О прошлом Кару известно немного. В приюте Кадри рассказали, что его сбила машина, и в результате аварии Кару ампутировали переднюю лапу. Собака боится больших автомобилей, грузовиков и звуковых сигналов мусоровозов.
Поскольку у Кару есть привычка искать еду рядом с мусорными баками на улице, в кустах и в норах диких животных, Кадри подозревает, что Кару был уличной собакой или был на свободном выгуле.
Помимо отсутствия лапы, у Кары также есть проблемы со зрением. «Он почти полностью ослеп на один глаз, и ухудшение его зрения также могло быть вызвано ДТП», - рассказала Кадри.
По словам хозяйки, Кару - дружелюбный и спокойный пес. Но он моментально оживляется, когда приходит время еды или лакомств. Еда настолько его мотивирует, что он даже добровольно съедает все витамины. «Ему стали нравиться ежедневные лечебные массажи, поскольку в это время он получает удовольствие от лизания коврика с арахисовым маслом», - рассказывает Кадри.
Помимо еды, он любит поспать и вырыть глубокие норы в поле недалеко от дома.
«Кару не нравится чистить лапы от грязи, грузовики, всевозможные сигнализации и звук щелчка компьютерной мыши. Он также не любит, когда к нему прикасаются незнакомцы, и всегда отворачивается. Кару также не умеет играть ни с какими игрушками и, к сожалению, они его вообще не интересуют», - перечисляет хозяйка.
Как отсутствие лапы влияет на его ежедневную жизнь и здоровье? «До сих пор Кару прекрасно справлялся на трех лапах. На самом деле, трехлапые собаки прекрасно себя чувствуют и живут долго без каких-либо проблем. Кару обычно передвигается прыжками, а также способен запрыгивать по лестнице», - говорит Кадри.
Однако возраст дает о себе знать. «Наши прогулки стали короче, и Кару надо делать больше пауз для отдыха. Пару раз во время прогулки мне приходилось нести Кару домой на руках, так как он не мог двигаться дальше. Физиотерапия показала, что мышцы спины и задних ног Кару очень напряжены, поскольку вес его тела постоянно распределяется неравномерно, - объясняет Кадри. - А если мышцы напряжены, ему все-таки больно двигаться. Поэтому я начала делать Кару лечебный массаж и лазерную терапию его лап и спины. Кроме того, он уже давно принимает витамины: витамины для суставов, витамины для пожилых собак, коллаген и пробиотик».
С появлением протеза Кару получит поддержку для передней лапы, что поможет распределить вес тела более равномерно. «Протез передней лапы помогает снять нагрузку с другой передней лапы, а ортез для существующей лапы скорректирует и поможет предотвратить проблемы», - уточняет Кадри.
С появлением особой собаки в своей жизни Кадри стала понимать, с какими трудностями в городе сталкиваются люди с ограниченными возможностями.
«Во многие здания доступ невозможен из-за отсутствия лифтов и пандусов. Почти во всех отремонтированных жилых домах лестницы и нет пандусов. Это также стало для нас препятствием в поиске жилья, - говорит она. - Кроме того, на улицах есть бордюры, которые опасны тем, что можно легко упасть или споткнуться. Лучшим вариантом является городское пространство, где нет бордюров и в здания можно попасть и тем, кто не может пользоваться лестницей».
Поскольку чем старше Кару становится, тем сильнее затекают его мышцы из-за неравномерной нагрузки, Кадри решила для покупки протеза запустила кампанию по сбору пожертвований в социальных сетях и даже создала интернет-магазин.
Протез лапы планируется купить в Германии и на это необходимо 2356,20 евро.
В пятницу, 21 марта, Кадри поделилась в соцсетях радостной новостью: всю необходимую сумму удалось собрать.
Поскольку Кадри собрала сумму больше, чем была необходима, остальные деньги она, как и обещала, перевела в благотворительные организации - Varjupaikade MTÜ, MTÜ Pesaleidja, MTÜ Loomus, MTÜ Rõõmsad Hüpped, Eesti Loomakaitse Selts, MTÜ Eesti Vegan Selts, UAnimals (помощь украинским животным) ja Sirius (украинский приют).