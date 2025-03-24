Фото и видео «Это была любовь с первого взгляда»: трехлапая собака из таллиннского приюта нашла дом мечты

«Когда я впервые его встретила, он был просто самой счастливой, самой прыгучей и самой дружелюбной собакой. Могу сказать, что это была любовь с первого взгляда», - с теплом вспоминает Кадри свою первую встречу с Кару.

Поскольку Кадри раньше заботилась о своей пожилой собаке, у которой также была ограничена подвижность, она почувствовала, что у нее достаточно опыта и смелости, чтобы предложить дом Кару, который, несмотря на свои особые потребности, чувствует себя хорошо и является милым и жизнерадостным псом.

Как Кару остался без лапы?

О прошлом Кару известно немного. В приюте Кадри рассказали, что его сбила машина, и в результате аварии Кару ампутировали переднюю лапу. Собака боится больших автомобилей, грузовиков и звуковых сигналов мусоровозов.

Поскольку у Кару есть привычка искать еду рядом с мусорными баками на улице, в кустах и ​​в норах диких животных, Кадри подозревает, что Кару был уличной собакой или был на свободном выгуле.

Отсутствие лапы не мешало Кару наслаждаться жизнью. Но с протезом он сможет не уставать так быстро. Фото: Erakogu

Помимо отсутствия лапы, у Кары также есть проблемы со зрением. «Он почти полностью ослеп на один глаз, и ухудшение его зрения также могло быть вызвано ДТП», - рассказала Кадри.