В четверг утром сотрудники Вильяндиского приюта для животных обнаружили, что в 400 метрах от учреждения к столбу с табличкой, показывающей ведущее к приюту направление, была привязана большая собака. У животного есть чип, но он не зарегистрирован ни в одной базе.
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Работники приюта для животных обнаружили собаку, привязанную кем-то к столбу с табличкой-указателем
«Мы пришли на работу чуть раньше 9 часов утра, и собаки там не было», - рассказала Сийри Мянгли, руководитель вильяндиского приюта некоммерческой организации Varjupaikad. Однако около 10 часов человек, проходивший мимо приюта, спросил, почему к знаку-указателю на обочине автодороги привязана собака.