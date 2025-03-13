Работники приюта для животных обнаружили собаку, привязанную к столбу с указателем

В четверг утром сотрудники Вильяндиского приюта для животных обнаружили, что в 400 метрах от учреждения к столбу с табличкой, показывающей ведущее к приюту направление, была привязана большая собака. У животного есть чип, но он не зарегистрирован ни в одной базе.