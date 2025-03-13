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Работники приюта для животных обнаружили собаку, привязанную к столбу с указателем

Перевод: Павел Соболев
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Собаку привязали недалеко от приюта между 9 и 10 часами утра 13 марта.
Собаку привязали недалеко от приюта между 9 и 10 часами утра 13 марта. Фото: Siiri Mängli

В четверг утром сотрудники Вильяндиского приюта для животных обнаружили, что в 400 метрах от учреждения к столбу с табличкой, показывающей ведущее к приюту направление, была привязана большая собака. У животного есть чип, но он не зарегистрирован ни в одной базе.

«Мы пришли на работу чуть раньше 9 часов утра, и собаки там не было», - рассказала Сийри Мянгли, руководитель вильяндиского приюта некоммерческой организации Varjupaikad. Однако около 10 часов человек, проходивший мимо приюта, спросил, почему к знаку-указателю на обочине автодороги привязана собака.

По словам Мянгли, уже случалось, что возле приюта привязывали брошенных хозяином животных. Поскольку территория вокруг приюта в последние годы была охвачена камерами, а теперь еще и строители установили камеры на строительной площадке по соседству, где стали строить новый приют, такого рода инциденты стали происходить реже.

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