Переехавший в парк животных в Элиствере медвежонок Мымму остался и без имени, и без лучшего друга

История медвежонка-девочки Мымму довольно редка для Эстонии. Скорее всего, она была одним из трех детенышей, но в какой-то момент ее оставила мать. Мымму появилась на свет в лесу рядом с рыбным хозяйством Вальмера Соодла, в Карилатсе в Пыльваском уезде, и какое-то время она слонялась вокруг фермы. Когда Вальмер Соодла впервые встретил животное, оно весило всего 1800 граммов.