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Переехавший в парк животных в Элиствере медвежонок Мымму остался и без имени, и без лучшего друга

Перевод: Павел Соболев
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После более чем года дружбы с Вальмером Соодла, жителем Пыльвамаа, Мымму пришлось переехать в Элиствереский парк животных. Ушли те времена, когда Вальмер и Мымму вместе ходили на рыбалку и катались на машине.
После более чем года дружбы с Вальмером Соодла, жителем Пыльвамаа, Мымму пришлось переехать в Элиствереский парк животных. Ушли те времена, когда Вальмер и Мымму вместе ходили на рыбалку и катались на машине. Фото: Силле Аннук

Мымму, которая, вероятно, немногим старше одного года, отправилась через леса Пыльвамаа в парк животных в Элиствере, находящийся в юрисдикции Центра управления государственными лесами (RMK).

История медвежонка-девочки Мымму довольно редка для Эстонии. Скорее всего, она была одним из трех детенышей, но в какой-то момент ее оставила мать. Мымму появилась на свет в лесу рядом с рыбным хозяйством Вальмера Соодла, в Карилатсе в Пыльваском уезде, и какое-то время она слонялась вокруг фермы. Когда Вальмер Соодла впервые встретил животное, оно весило всего 1800 граммов.

В ожидании матери прошло три дня, здоровье медвежонка ухудшалось, и Соодла начал его кормить. С этого и начала развиваться дружба между Соодла, управляющим деревенским рыбным хозяйством в Карилатсе, и медвежонком, который от Соодла и получил имя Мымму.

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