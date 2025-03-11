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Видео Волк средь бела дня прогулялся по поселку

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Волк. Иллюстративное фото.
Волк. Иллюстративное фото. Фото: Erakogu

Рагнар Пыльдпюй, живущий в Пухья, всего в нескольких десятках километров от Тарту, заметил волка, прогуливающегося по поселку во вторник утром. Хищник находился в поселке около двадцати минут, и Пыльдпюй даже успел снять его на видео.

«Это был довольно крупный зверь», - сказал Рагнар Пыльдпюй. Первоначально его путь пересекся с волком возле трассы Тарту-Вильянди, когда он заметил животное из окна своей машины. После этого Пыльдпюй вернулся домой, предупредил знакомых и снова вернулся в поселок.

Спустя некоторое время волк вновь попал в поле его зрения. Пыльдпюй обнаружил его рядом с местным магазином Coop. Он успел снять его на видео и в то же время изгнал хищника из поселка.

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