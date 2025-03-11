Видео Волк средь бела дня прогулялся по поселку

«Это был довольно крупный зверь», - сказал Рагнар Пыльдпюй. Первоначально его путь пересекся с волком возле трассы Тарту-Вильянди, когда он заметил животное из окна своей машины. После этого Пыльдпюй вернулся домой, предупредил знакомых и снова вернулся в поселок.

Спустя некоторое время волк вновь попал в поле его зрения. Пыльдпюй обнаружил его рядом с местным магазином Coop. Он успел снять его на видео и в то же время изгнал хищника из поселка.