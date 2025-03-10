Попавшему в Каламая под машину коту нужна помощь в оплате огромного счета за лечение

Хотя занимающееся спасением кошек MTÜ постоянно испытывает финансовые трудности, представители организации не смогли оставить животное в беде. Сначала котенка отвезли в клинику Rannamõisa PetCity, где выяснилось, что котенка Коко сбила машина и у него травма позвоночника.

«Поскольку в таких ситуациях всегда возникает вопрос, выздоровеет ли животное и насколько полноценно оно сможет восстановиться, котенка оперативно отправили в клинику Erivet на МРТ-обследование. Там дали надежду, что Коко выздоровеет, но это потребует времени и денег», - сказал представитель MTÜ.

В этой ситуации счета, скорее всего, будут очень высокими, потому что, например, МРТ-процедура стоит 750 евро.

Узнайте о том, как вы можете поддержать лечение Коко, здесь.