На прошлой неделе в группе Kalamaja в Facebook начал распространяться пост о травмированном и вымокшем котенке, который не мог стоять на лапах. Вскоре поступил и звонок на горячую линию Cats Help MTÜ - котенку была нужна срочная помощь, потому что ему явно было очень больно.
Попавшему в Каламая под машину коту нужна помощь в оплате огромного счета за лечение
Хотя занимающееся спасением кошек MTÜ постоянно испытывает финансовые трудности, представители организации не смогли оставить животное в беде. Сначала котенка отвезли в клинику Rannamõisa PetCity, где выяснилось, что котенка Коко сбила машина и у него травма позвоночника.
«Поскольку в таких ситуациях всегда возникает вопрос, выздоровеет ли животное и насколько полноценно оно сможет восстановиться, котенка оперативно отправили в клинику Erivet на МРТ-обследование. Там дали надежду, что Коко выздоровеет, но это потребует времени и денег», - сказал представитель MTÜ.
В этой ситуации счета, скорее всего, будут очень высокими, потому что, например, МРТ-процедура стоит 750 евро.
Узнайте о том, как вы можете поддержать лечение Коко, здесь.