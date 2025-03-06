Видео В Харьюмаа камера запечатлела охоту волков на косулю

На кадрах видно, как одинокая косуля бежит впереди, а за ней следуют два хищника. Остается неизвестным, чем закончилась эта погоня.

Волки обычно охотятся стаями, чтобы справиться с более крупной добычей. Однако мелких животных они могут ловить в одиночку или небольшими группами.

В их рацион входят крупные и средние млекопитающие: олени, лоси, кабаны, зайцы и косули, а также более мелкая добыча - грызуны, птицы, рыба. Кроме того, волки поедают падаль, особенно если свежую добычу найти сложно.

Хотя основа их рациона - мясо, в голодные периоды они могут питаться ягодами, фруктами и даже травой.