Эксперт объясняет: что делать, чтобы домашний любимец не будил вас рано утром

Американский эксперт по поведению кошек, телеведущий и автор книг Джексон Гэлакси активно ведет социальные сети и делится с миллионами подписчиков полезными советами о том, как лучше заботиться о своих питомцах.

В одном из своих популярных видео он объясняет, что делать, если кошка будит вас среди ночи или слишком рано утром.

По словам эксперта, важно понимать, что для кошек режим дня играет огромную роль, особенно когда речь идет о питании. Некоторые ветеринары советуют кормить кошек небольшими порциями, но чаще. Если ранние побудки стали проблемой, возможно, причина в том, что кошка просыпается голодной. В этом случае стоит попробовать дать ей небольшой перекус за час до сна.

Другая возможная причина - скука. Попробуйте поиграть с кошкой за час до сна, чтобы она выплеснула энергию и меньше беспокоила вас утром.

Третий важный момент заключается в том, что если кошка разбудила вас ночью или слишком рано утром, вы не должны на нее реагировать. Вместо этого начните следовать рекомендациям, перечисленным выше, и уже через неделю вы заметите улучшения.