Десятилетняя кошка потеряла дом по совершенно странной причине

«Минна попала к нам через семью, которая, к сожалению, из-за изменений в образе жизни больше не может предоставить ей дом. Она начала мочиться в определенном месте в доме - в прихожей, на полу, и это стало невыносимым. Поэтому они обратились к нам, и Минна нашла временный дом в приюте», - сообщила организация Pesaleidja в социальных сетях.

По словам сотрудников Pesaleidja, Минна переживает сильный стресс из-за произошедшего: «В первые дни она была замкнутой, не ходила в туалет, не ела и не пила, но теперь проявляет интерес к консервам и даже один раз помочилась».

По словам сотрудников Pesaleidja, кошка сейчас сдает анализы крови, анализ мочи и проходит ультразвуковое обследование мочевого пузыря, чтобы выяснить, является ли проблема с мочеиспусканием психологической, или за этим кроется какое-то заболевание. Также ей необходимы прививки.

Pesaleidja просит помощи у благотворителей для покрытия клинических расходов, которые составляют около 300 евро.

Помощь Минне Если вы хотите поддержать лечение Минны, вы можете сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 LHV Pank EE102200221063071211 Swedbank EE941010220247756220 SEB Pank EE404204278613732108 Coop Pank EE351700017003105966 Luminor Bank В пояснении необходимо указать - «Минна». Пожертвование можно сделать, позвонив по телефону для пожертвований Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 евро 900 9025 - стоимость звонка 25 евро 900 0915 - стоимость звонка 15 евро 900 0905 - стоимость звонка 5 евро NB! Пожалуйста, прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет сделано.