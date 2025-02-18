Десятилетняя кошка потеряла дом по совершенно странной причине
«Минна попала к нам через семью, которая, к сожалению, из-за изменений в образе жизни больше не может предоставить ей дом. Она начала мочиться в определенном месте в доме - в прихожей, на полу, и это стало невыносимым. Поэтому они обратились к нам, и Минна нашла временный дом в приюте», - сообщила организация Pesaleidja в социальных сетях.
По словам сотрудников Pesaleidja, Минна переживает сильный стресс из-за произошедшего: «В первые дни она была замкнутой, не ходила в туалет, не ела и не пила, но теперь проявляет интерес к консервам и даже один раз помочилась».
По словам сотрудников Pesaleidja, кошка сейчас сдает анализы крови, анализ мочи и проходит ультразвуковое обследование мочевого пузыря, чтобы выяснить, является ли проблема с мочеиспусканием психологической, или за этим кроется какое-то заболевание. Также ей необходимы прививки.
Pesaleidja просит помощи у благотворителей для покрытия клинических расходов, которые составляют около 300 евро.
Помощь Минне
Если вы хотите поддержать лечение Минны, вы можете сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 LHV Pank
EE102200221063071211 Swedbank
EE941010220247756220 SEB Pank
EE404204278613732108 Coop Pank
EE351700017003105966 Luminor Bank
В пояснении необходимо указать - «Минна».
Пожертвование можно сделать, позвонив по телефону для пожертвований Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро
900 9025 - стоимость звонка 25 евро
900 0915 - стоимость звонка 15 евро
900 0905 - стоимость звонка 5 евро
NB! Пожалуйста, прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет сделано.