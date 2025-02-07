В четверг австрийская полиция задержала грузовик, в котором находились 265 телят: их перевозили из Эстонии в Италию. Условия содержания животных были настолько плохими, что один теленок погиб по дороге, а несколько других лежали на полу фургона и не двигались.
Для подписчиков
Жестокое обращение ⟩ Австрийская полиция спасла 265 телят из Эстонии, один из них погиб в пути
Полиция остановила грузовик с прицепом для перевозки животных в четверг в районе Ильцталь в федеральной земле Штирия, Австрия. Прицеп был трехуровневым, и в нем находились 265 телят.