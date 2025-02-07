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Жестокое обращение Австрийская полиция спасла 265 телят из Эстонии, один из них погиб в пути

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В прицепе грузовика находились 265 телят. Животные на фото не имеют отношения к происшествию.
В прицепе грузовика находились 265 телят. Животные на фото не имеют отношения к происшествию. Фото: Margus Ansu

В четверг австрийская полиция задержала грузовик, в котором находились 265 телят: их перевозили из Эстонии в Италию. Условия содержания животных были настолько плохими, что один теленок погиб по дороге, а несколько других лежали на полу фургона и не двигались.

Полиция остановила грузовик с прицепом для перевозки животных в четверг в районе Ильцталь в федеральной земле Штирия, Австрия. Прицеп был трехуровневым, и в нем находились 265 телят.

Главный инспектор дорожного отдела Штирии Вольфганг Тойчль рассказал изданию Kronen Zeitung, что сотрудники сразу поняли необходимость немедленного вмешательства. «Мы заглянули сквозь решетки и увидели, что некоторые животные лежали на полу», - отметил он.

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